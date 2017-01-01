Екзитпол: перший тур виборів президента Франції виграв Макрон

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Фото: @CPietralunga Еммануель Макрон

Марін Ле Пен стала другою

Представник руху «Вперед» Еммануель Макрон дістав найбільше голосів виборців під час першого туру виборів президента Франції. Про це свідчать результати екзитполу Ipsos.

Згідно з оприлюдненими даними, за Макрона свої голоси віддали 23,7% виборців, що взяли участь у голосуванні.

Другою, згідно з результатами опитування, стала кандидат від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. За неї проголосували 21,7% виборців.

Таким чином з-поміж цих двох політиків громадяни Франції і оберуть президента країни у другому турі виборів, який відбудеться 7 травня.

Третю сходинку на перегонах розділили правоцентрист Франсуа Фійон та представник крайніх лівих сил Жан-Люк Меланшон. У них обох по 19,5%.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працювали до 19:00 за місцевим часом, проте у великих містах вони закрились о 20:00. На виборчих дільницях спочатку утворилися черги.

Явка виборців на президентських виборах за станом на 17:00 за місцевим часом склала 69,42%.