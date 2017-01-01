Екзитпол: перший тур виборів президента Франції виграв Макрон
- Сьогодні, 21:03
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Марін Ле Пен стала другою
Представник руху «Вперед» Еммануель Макрон дістав найбільше голосів виборців під час першого туру виборів президента Франції. Про це свідчать результати екзитполу Ipsos.
Згідно з оприлюдненими даними, за Макрона свої голоси віддали 23,7% виборців, що взяли участь у голосуванні.
Другою, згідно з результатами опитування, стала кандидат від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. За неї проголосували 21,7% виборців.
Таким чином з-поміж цих двох політиків громадяни Франції і оберуть президента країни у другому турі виборів, який відбудеться 7 травня.
Третю сходинку на перегонах розділили правоцентрист Франсуа Фійон та представник крайніх лівих сил Жан-Люк Меланшон. У них обох по 19,5%.
Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працювали до 19:00 за місцевим часом, проте у великих містах вони закрились о 20:00. На виборчих дільницях спочатку утворилися черги.
Явка виборців на президентських виборах за станом на 17:00 за місцевим часом склала 69,42%.