  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Електропостачання Авдіївки відновлено

    • Сьогодні, 12:07
    • Розсилка

    Електромонтажники відновили пошкоджену опору і полагодили розрив лінії електропередач на тимчасово непідконтрольній території

    Станом на 11:30 20 лютого електропостачання міста Авдіївка Донецької області повністю відновлено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    Читайте також

    Нагадаємо, 18 лютого, внаслідок бойових дій, сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ №2», внаслідок чого було припинено електропостачання до м. Авдіївка (близько 22 тис. населення).

    19 лютого аварійними бригадами паливно-енергетичної компанії проведено обстеження лінії електропередач та усунуто 5 виявлених поривів на території, підконтрольній Україні.

    Теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі енергетика ДСНС Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ