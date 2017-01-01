Електропостачання Авдіївки відновлено
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Електромонтажники відновили пошкоджену опору і полагодили розрив лінії електропередач на тимчасово непідконтрольній території
Станом на 11:30 20 лютого електропостачання міста Авдіївка Донецької області повністю відновлено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Нагадаємо, 18 лютого, внаслідок бойових дій, сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ №2», внаслідок чого було припинено електропостачання до м. Авдіївка (близько 22 тис. населення).
19 лютого аварійними бригадами паливно-енергетичної компанії проведено обстеження лінії електропередач та усунуто 5 виявлених поривів на території, підконтрольній Україні.
Теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу.