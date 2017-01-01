Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено
- Сьогодні, 21:28
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Фільтрувальна станція не працювала з 2 травня
Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено.
Про це сьогодні у Twitter повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
Також сьогодні у МінАТО запевняли, що нову лінію, яка здійснюватиме енергоживлення Авдіївки, буде запущена в роботу 9 травня.
Нагадаємо, 2 травня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Через це зупинилася подача води в міста Авдіївка, частково Донецьк і Ясинувата, селища Верхнеторецьке, Червоний Партизан, села Василівка і Крута Балка.
Станом на 7 годину ранку 5 травня запаси води в міському резервуарі Авдіївки становили 4 тисячі кубічних метрів.
Минулої доби російсько-окупаційні війська зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гатили по захисниках Авдіївки.