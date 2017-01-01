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    Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено, але світла в Авдіївці немає

    • Сьогодні, 16:54
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    Авдіївка
    Авдіївка

    Ремонт ліній не можуть виконати через погодження з боку російської сторони в СЦКК

    Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомляє про відновлення електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Водночас Авдіївка залишається знеструмленою. Про це йдеться у повідомленні міністерства на його сторінці у Twitter.

    «Авдіївка знeструмлена чeрeз пошкодження в сірій зоні. Рeмонт нe виконується, відсутнє погодження з боку російської сторони в СЦКК (Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін – ред.)», – йдеться у повідомленні.

    У Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) поки не коментували ситуацію.

    Раніше сьогодні Авдіївка (Донецька область) і Донецька фільтрувальна станція знову були знеструмлені.

    Джерело: Радіо Свобода

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