Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено, але світла в Авдіївці немає

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Авдіївка

Ремонт ліній не можуть виконати через погодження з боку російської сторони в СЦКК

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомляє про відновлення електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Водночас Авдіївка залишається знеструмленою. Про це йдеться у повідомленні міністерства на його сторінці у Twitter.

«Авдіївка знeструмлена чeрeз пошкодження в сірій зоні. Рeмонт нe виконується, відсутнє погодження з боку російської сторони в СЦКК (Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін – ред.)», – йдеться у повідомленні.

У Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) поки не коментували ситуацію.

Раніше сьогодні Авдіївка (Донецька область) і Донецька фільтрувальна станція знову були знеструмлені.

Джерело: Радіо Свобода