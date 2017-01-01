Елітні бутики у Пасажі виставлені на аукціон. У HelenMarlen стверджують, що це незаконно

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У ритейл-компанії намагаються відлякати потенційних покупців торгової нерухомості, що була у заставі

На аукціон у системі «Prozorro.Продажі», що має відбутися 12 квітня, виставлені не столичні елітні магазини, а лише право вимоги за кредитними договорами, забезпеченими цією нерухомістю. Про це заявив Михайло Кавицький – президент компанії HelenMarlenGroup, якій належить мережа столичних бутиків.

За словами юриста Олега Малиневського, котрий представляє інтереси HelenMarlenGroup у суді, велика частина прав вимоги, які виставлені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на аукціон у системі «Prozorro.Продажі», вже визнані судом першої інстанції недійсними.

Предметом спору було визнання недійсними кредитних договорів та договорів іпотеки, загальна сума яких, за оцінками збанкрутілого Дельта Банку, становила понад 17 млн доларів.

«Суд погодився з тим, що умови кредитних договорів, укладених між позичальниками – фізичними особами і ПрАТ «Дельта Банк», містять істотний дисбаланс договірних прав та зобов'язань на шкоду споживачу, в тому числі зобов'язують позичальника укласти договір з третьою особою, яку визначить кредитор», – наголошує Малиневський. Він також додав, що умови цих кредитних договорів є дискримінаційними щодо споживача, в тому числі щодо зміни відсоткової ставки, а також суперечать чинному законодавству.

Юристи HelenMarlenGroup уже звернулися в Дельта Банк, Фонд гарантування вкладів та Національний банк з вимогою скасувати аукціон. А також відкласти дату його можливого проведення до моменту набуття чинності пов'язаних із ним судових рішень.

Як повідомлялось, 12 квітня у системі «Prozorro.Продажі» відбудеться аукціон з продажу прав вимоги за кредитами, які брав у Нацбанку Дельта Банк, та у забезпечення за якими, зокрема, передано приміщення бутиків (магазинів одягу та аксесуарів luxury-сегменту) у центрі Києва.