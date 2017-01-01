Елітні бутіки в київському Пасажі підуть з молотка. Призначено дату аукціону

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Початкова ціна лоту – 286,48 млн грн

12 квітня у системі «Прозорро.Продажі» відбудеться аукціон з продажу прав вимоги за кредитами, які брав у Нацбанка «Дельта банк», та у забезпечення за якими, зокрема, передано приміщення бутиків (магазинів одягу та аксесуарів luxury-сегменту) у центрі Києва. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Початкова ціна лоту – 286,48 млн грн.

Активи «Дельта банка» перебувають у заставі Національного банку України та на торги виставляються уперше. Одним лотом на аукціон виставляються права вимоги за 9 кредитами. Позичальники – пов’язані між собою фізичні та юридичні особи. На початок серпня 2016 року загальна заборгованість за кредитами (тіло плюс відсотки) склала 459,29 млн грн.

Основним забезпеченням за кредитами є комерційна нерухомість у центрі Києва, загальною площею майже 2 тис. квадратних метрів. «Йдеться про приміщення, у яких зараз знаходяться офіси та магазини одягу й аксесуарів luxury-сегменту. Об’єкти розташовуються на вул. Хрещатик (Пасаж), вул. Володимирській та вул. Городецького. Ще один із переданих у заставу банку об’єктів – на вул. Сагайдачного – перебуває на реконструкції», - повідомляє Фонд.

Крім того, у заставі знаходяться земельні ділянки, загальною площею 1,1682 га, що розташовуються в Обухівському районі Київської області. Цільове призначення – «для будівництва готельно-ресторанного та торгівельно-розважального комплексу». Ділянки розташовуються на фасадній стороні новообухівської траси, неподалік популярних ресторанних комплексів.

У забезпечення за договорами також передано корпоративні права юридичних осіб у розмірі 100% їх статутного капіталу та договори поруки з юридичними та фізичними особами.

Як писав у червні 2016 року «Главком», протягом 2011–2015 років українські банки вивели з України понад 400 млрд гривень за допомогою представників австрійського Meinl Bank AG. Кошти, за даними слідства, власники банків розміщували на кореспондентських рахунках австрійської фінустанови для подальшої легалізації в країнах ЄС.

До списку спустошених фінансових установ, що переказували значні суми на кореспондентські рахунки Meinl Bank AG, поліція включила: банк «Таврика» (переказано 26 млн доларів); Південкомбанк (448,54 млн грн та 38 млн доларів); Автокразбанк (106 млн грн); Міський комерційний банк (59 млн євро); Фінростбанк (72 млн грн); Терра Банк (40,4 млн доларів); Дельта Банк (87,3 млн доларів); банк «Київська Русь» (50 млн доларів); Вернум Банк (7 млн євро) та інші, включно з банками «Кредит Дніпро», КБ «Хрещатик», Актив-Банк.

Детальніше читайте: «З України вивели 400 мільярдів через один австрійський банк. Деталі розслідування»