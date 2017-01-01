Елтон Джон потрапив в реанімацію через небезпечну інфекцію
- Сьогодні, 05:19
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Елтон Джон важко захворів під час перельоту з Південної Америки до Великобританії
Елтон Джон скасував всі найближчі концерти в квітні і травні
Легендарний співак Елтон Джон провів в реанімації кілька днів через бактеріальну інфекцію, передає Reuters з посиланням на його представника Френ Кертіс.
За її словами, Джон важко захворів під час перельоту з Південної Америки до Великобританії. Кертіс уточнила, що тип інфекції не було визначено, але вона була «незвичайною».
«Інфекції такого роду - рідкісні і потенційно смертельні», - додала представник.
Відзначається, що в зв'язку з тим, що сталося Елтон Джон скасував всі найближчі концерти в квітні і травні.
25 березня Елтону Джону виповнилося 70 років.
Джерело: Reuters