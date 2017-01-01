Елтон Джон потрапив в реанімацію через небезпечну інфекцію

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Елтон Джон важко захворів під час перельоту з Південної Америки до Великобританії

Елтон Джон скасував всі найближчі концерти в квітні і травні

Легендарний співак Елтон Джон провів в реанімації кілька днів через бактеріальну інфекцію, передає Reuters з посиланням на його представника Френ Кертіс.

За її словами, Джон важко захворів під час перельоту з Південної Америки до Великобританії. Кертіс уточнила, що тип інфекції не було визначено, але вона була «незвичайною».

«Інфекції такого роду - рідкісні і потенційно смертельні», - додала представник.

Відзначається, що в зв'язку з тим, що сталося Елтон Джон скасував всі найближчі концерти в квітні і травні.

25 березня Елтону Джону виповнилося 70 років.

Джерело: Reuters