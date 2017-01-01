Державний «Енергоатом» визнав, що стабільно співпрацює з російськими банками в Україні

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Національна енергогенеруюча компанія про обслуговування в російських банках: наші працівники не мають змоги відмовитись

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повідомила про співпрацю з російськими банками та відкриття нових кредитних ліній.

Про це зазначено у відповіді Центру зовнішніх інформаційних комунікацій ДП на запит користувача сайту «Доступ до правди».

В офіційному повідомленні наголошується, що «Енергоатом» вимушений залучати кредитні ресурси для поповнення обігових коштів. Проблеми з коштами з’явились через борг ДП «Енергоринок» - на 17 лютого 12,6 млрд. грн. та зменшення тарифу на відпуск електроенергії з АЕС на 10% у порівнянні з 2016 роком.

«У числі банків, що кредитують ДП НАЕК «Енергоатом» є дочки російських банків в Україні ПАТ «Альфа-Банк» (співпрацює з 2003 року) і ПАТ «Сбербанк» (співпрацює з 2010 року) і відповідно відриті поточні рахунки. Крім того, «Енергоатом» має поточні рахунки, за якими не здійснює грошових операцій у ПАТ «Промінвестбанк». Закрити ці рахунки не є можливим у зв’язку з накладенням на них арешту», - сказано у відповіді підприємства.

Крім цього, «Енергоатом» стверджує, що має зарплатні проекти у АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та незначну кількість працівників (приблизно 0,8%), які з 2003 року обслуговуються у ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрсоцбанк».

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«Ці працівники не мають змоги відмовитись від обслуговування у цих банках (маються на увазі, російські - «Главком») у зв’язку з тим, що за умовами зарплатного проекту працівниками додатково відкрито кредитні лінії на пільгових умовах, та наразі вони не мають грошових коштів для погашення зобов’язань за кредитами», - заявили у ДП НАЕК «Енергоатом».

ПАТ «Промінвестбанк», створений першим головою НБУ Володимиром Матвієнко, у 2009 році перейшов під контроль російського Внєшекономбанку (банк розвитку РФ).

Власником ПАТ «Сбербанк» є Центробанк РФ.

ПАТ «Альфа-Банк» через Alfa Group Consortium (Нідерланди) контролюється росіянинами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом, Петром Авеном і Олексієм Кузмічьовим. Група включає Альфа-Банк (Росія), Альфа-Банк (Україна), Альфа-Банк (Білорусь), Альфа-Банк (Казахстан) і Amsterdam Trade Bank NV.