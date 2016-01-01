Епідемія грипу: На Херсонщині школи закривають на карантин

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Карантин оголошено по всіх закладах освіти, включаючи дитсадки

На Херсонщині відзавтра в усіх закладах освіти оголошено карантин.

«По всій Херсонській області у всіх закладах освіти - школах, профтехучилищах, вищих навчальних закладах, дитсадках, позашкільних закладах - із завтрашнього дня і до 28 грудня включно оголошено карантин. Наразі в області вже захворіли третина учнів», - розповів Криницький.

За його словами, через карантин цього року діти вже вчитися не будуть - після 28 грудня розпочинаються канікули, які триватимуть в середньому два тижні.

Що ж до новорічно-різдвяних заходів для дітей, які традиційно проводяться у цей час, то, як зазначив Криницький, управління освіти, науки та молоді рекомендує усім закладам освіти обмежити цього разу проведення таких заходів, щоб запобігти масовим скупченням людей і не наражати дітей на небезпеку зараження вірусною інфекцією.

За інформацією управління освіти, науки та молоді ОДА, на Херсонщині нараховується 456 загальноосвітніх шкіл та майже 500 дитячих садків.

Як повідомлялося, сьогодні всі школи Ужгорода закрили на карантин.

Нагадаємо, відсьогодні також у Запоріжжі школярі сидітимуть вдома на карантині.

Крім того, у школах Рівного ввели карантин. Через епідемію грипу й в Маріуполі всі школи закривають на карантин.

Як уберегтися від грипу – читайте тут.