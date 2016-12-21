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    Епідемія грипу та ГРВІ вирує у 13 областях

    • Сьогодні, 11:55
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    Найбільше на сьогодні хворіють у Черкаській області

    Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у 13 областях України. Про це повідомила під час брифінгу завідувач Центру грипу та ГРВІ державного закладу «Український центр з контролю й моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України» Тетяна Дихановська.

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    «Епідемічні рівні перевищені у 13 областях (захворюваності на грип та ГРВІ. – Ред.). Від 2,5% у Херсонській області до 58% у Черкаській області», – заявила Дихановська.

    Загалом, за її даними, з початку епідеміологічного сезону було зареєстровано понад 3 млн хворих на грип та ГРВІ.

    Нагадаємо, за перший тиждень 2017 року на грип та ГРВІ захворіло 250 227 осіб.

    З Нового року від грипу померло шестеро українців.

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