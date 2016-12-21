Епідемія грипу та ГРВІ вирує у 13 областях

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Найбільше на сьогодні хворіють у Черкаській області

Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у 13 областях України. Про це повідомила під час брифінгу завідувач Центру грипу та ГРВІ державного закладу «Український центр з контролю й моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України» Тетяна Дихановська.

«Епідемічні рівні перевищені у 13 областях (захворюваності на грип та ГРВІ. – Ред.). Від 2,5% у Херсонській області до 58% у Черкаській області», – заявила Дихановська.

Загалом, за її даними, з початку епідеміологічного сезону було зареєстровано понад 3 млн хворих на грип та ГРВІ.

Нагадаємо, за перший тиждень 2017 року на грип та ГРВІ захворіло 250 227 осіб.

З Нового року від грипу померло шестеро українців.