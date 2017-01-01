Ердоган анонсував можливий референдум щодо вступу Туреччини в ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реджеп Таїп Ердоган

Доля референдуму щодо вступу Туреччини в ЄС вирішиться після 16 квітня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловився за проведення референдуму про вступ країни в Євросоюз.

Виступаючи на конференції в Анталії, він сказав, що новий плебісцит може бути проведено після наміченого на 16 квітня референдуму щодо конституційної реформи та переходу до президентської форми правління, повідомляє Deutsche Welle.

«Після цього ми можемо вирішити, чи хочемо ми провести референдум і про переговори (про вступ до ЄС. – ред.), і будемо дотримуватися того, що народ вирішить», - заявив Ердоган.

Раніше він підкреслив, що візьме до відома міжнародну реакцію на можливе відновлення в Туреччині страти. Якщо Брюссель оголосить, що Туреччині зі смертною карою немає місця в Європейському Союзі, нехай так і буде, зазначив глава турецької держави, уточнивши, що має намір схвалити рішення парламенту про запровадження смертної кари.

Як повідомлялося, Ердоган упродовж минулого тижня неодноразово звинувачував європейських лідерів у «нацизмі» через скасування у кількох країнах зустрічей турецьких міністрів з діаспорою. На цих зустрічах міністри мали агітувати за конституційну реформу, яка перетворить Туреччину на президентську республіку.

Референдум щодо цієї реформи німецькі політики назвали «легалізованим переворотом».

21 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, заявив, що після референдуму 16 квітня Європа побачить «зовсім іншу Туреччину».