Ердоган їде до США для переговорів з Трампом

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Трамп прийме Ердогана в Білому домі 16 травня

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прибуде до Вашингтона 16 травня на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це передає ABC з посиланням на Білий дім.

«Президент Дональд Трамп прийме президента Реджепа Тайіпа Ердогана в Білому домі 16 травня, де лідери обговорять шляхи подальшого зміцнення двосторонніх відносин і поглиблення співпраці в боротьбі з тероризмом у всіх його формах», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що сподівається на те, що рішення США озброїти сирійських курдів буде змінено до моменту його візиту до Вашингтона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини зустрінеться з Путіним 3 травня, а з Трампом - 16 або 17 травня. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що Ердоган і Трамп проведуть зустріч напередодні саміту 25 травня НАТО в Брюсселі.

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