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    Ердоган про підсумки референдуму: зміни служитимуть на благо народу і державі

    • Вчора, 23:12
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    Президент Туреччини Реджеп Ердоган&nbsp;
    Президент Туреччини Реджеп Ердоган 

    Після підрахунку 99, 9 % бюлетенів 51,3% громадян схвалили збільшення повноважень президента

    Президент Туреччини Реджеп Ердоган прокоментував підсумки конституційного референдуму за розширення своїх повноважень і привітав народ країни з його завершенням.

    Про це повідомляє агентство Anadolu.

    «Підсумки конституційного референдуму послужать на благо народу і державі Туреччині», — заявив Ердоган на прес-конференції у Стамбулі.

    До цього виступав також прем’єр-міністр країни, який заявив, що результати голосування «відкрили нову сторінку в історії демократії Туреччини».

    Зазначимо, що на референдумі за попередньою інформацією, кількість тих, хто проголосував за розширення повноважень президента, майже на 3% випереджає противників реформи.

    Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

    Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

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