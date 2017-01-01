Ердоган про підсумки референдуму: зміни служитимуть на благо народу і державі

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган

Після підрахунку 99, 9 % бюлетенів 51,3% громадян схвалили збільшення повноважень президента

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прокоментував підсумки конституційного референдуму за розширення своїх повноважень і привітав народ країни з його завершенням.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

«Підсумки конституційного референдуму послужать на благо народу і державі Туреччині», — заявив Ердоган на прес-конференції у Стамбулі.

До цього виступав також прем’єр-міністр країни, який заявив, що результати голосування «відкрили нову сторінку в історії демократії Туреччини».

Зазначимо, що на референдумі за попередньою інформацією, кількість тих, хто проголосував за розширення повноважень президента, майже на 3% випереджає противників реформи.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

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