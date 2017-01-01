Ердоган розповів про розмову з Путіним щодо Асада

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Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін

Ердоган заявив, що в Сирії відбуваються деякі події, про які «Путін не може поділитися з нами»

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів подробиці переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході яких глава російської держави повідомив турецькому лідерові про свої відносини до президента Сирії Башара Асада, передає Reuters.

За словами Ердогана, Путін заявив йому про те, що він ніби-то особисто не прихильний сирійському лідерові.

«Ердоган, не зрозумій мене неправильно, я не прихильник Асада, я не його адвокат», — процитував президент Туреччини слова Путіна в їх приватній бесіді.

Крім того, Ердоган додав, що в Сирії відбуваються деякі події, про які «Путін не може поділитися з нами».

Ердоган констатував, що конфлікт в Сирії не може бути врегульований, поки Башар Асад залишається при владі.