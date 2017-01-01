Ердоган розповів про розмову з Путіним щодо Асада
- Сьогодні, 08:25
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Ердоган заявив, що в Сирії відбуваються деякі події, про які «Путін не може поділитися з нами»
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів подробиці переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході яких глава російської держави повідомив турецькому лідерові про свої відносини до президента Сирії Башара Асада, передає Reuters.
За словами Ердогана, Путін заявив йому про те, що він ніби-то особисто не прихильний сирійському лідерові.
«Ердоган, не зрозумій мене неправильно, я не прихильник Асада, я не його адвокат», — процитував президент Туреччини слова Путіна в їх приватній бесіді.
Крім того, Ердоган додав, що в Сирії відбуваються деякі події, про які «Путін не може поділитися з нами».
Ердоган констатував, що конфлікт в Сирії не може бути врегульований, поки Башар Асад залишається при владі.