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    Ердоган розповів про розмову з Путіним щодо Асада

    • Сьогодні, 08:25
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    Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін
    Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін

    Ердоган заявив, що в Сирії відбуваються деякі події, про які «Путін не може поділитися з нами»

    Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів подробиці переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході яких глава російської держави повідомив турецькому лідерові про свої відносини до президента Сирії Башара Асада, передає Reuters.

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    За словами Ердогана, Путін заявив йому про те, що він ніби-то особисто не прихильний сирійському лідерові.

    «Ердоган, не зрозумій мене неправильно, я не прихильник Асада, я не його адвокат», — процитував президент Туреччини слова Путіна в їх приватній бесіді.

    Крім того, Ердоган додав, що в Сирії відбуваються деякі події, про які «Путін не може поділитися з нами».

    Ердоган констатував, що конфлікт в Сирії не може бути врегульований, поки Башар Асад залишається при владі.

     

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