Ердоган розповів, скільки в Туреччині триватиме режим надзвичайного стану
- Сьогодні, 07:51
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За словами президента Туреччини, частина районів країни все ще переповнена зброєю
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що режим надзвичайного стану в країні триватиме, поки ситуація не стане спокійною.
Про це повідомляє Reuters.
«Ми не можемо скасувати надзвичайний стан, доки в країні не настане мир і добробут», - сказав Ердоган під час зустрічі бізнес-лідерів у Стамбулі.
За його словами, частини південно-східних і східних районів Туреччини, де зосереджена заборонена в країні Робоча партія Курдистану, все ще переповнені зброєю.
«В даний час гори на південному сході та сході заповнені печерами, під землею створені міста, заповнені боєприпасами», - наголосив глава Туреччини.
Нагадаємо, після спроби державного перевороту востаннє Туреччина продовжувала надзвичайний стан у квітні цього року. Термін дії - три місяці.
Джерело: Укрінформ