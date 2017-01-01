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    Ердоган розповів, скільки в Туреччині триватиме режим надзвичайного стану

    • Сьогодні, 07:51
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    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

    За словами президента Туреччини, частина районів країни все ще переповнена зброєю

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що режим надзвичайного стану в країні триватиме, поки ситуація не стане спокійною.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Ми не можемо скасувати надзвичайний стан, доки в країні не настане мир і добробут», - сказав Ердоган під час зустрічі бізнес-лідерів у Стамбулі.

    За його словами, частини південно-східних і східних районів Туреччини, де зосереджена заборонена в країні Робоча партія Курдистану, все ще переповнені зброєю.

    «В даний час гори на південному сході та сході заповнені печерами, під землею створені міста, заповнені боєприпасами», - наголосив глава Туреччини. 

    Нагадаємо, після спроби державного перевороту востаннє Туреччина продовжувала надзвичайний стан у квітні цього року. Термін дії - три місяці.

    Джерело: Укрінформ

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