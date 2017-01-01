Ердоган розповів, скільки в Туреччині триватиме режим надзвичайного стану

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

За словами президента Туреччини, частина районів країни все ще переповнена зброєю

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що режим надзвичайного стану в країні триватиме, поки ситуація не стане спокійною.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми не можемо скасувати надзвичайний стан, доки в країні не настане мир і добробут», - сказав Ердоган під час зустрічі бізнес-лідерів у Стамбулі.

За його словами, частини південно-східних і східних районів Туреччини, де зосереджена заборонена в країні Робоча партія Курдистану, все ще переповнені зброєю.

«В даний час гори на південному сході та сході заповнені печерами, під землею створені міста, заповнені боєприпасами», - наголосив глава Туреччини.

Нагадаємо, після спроби державного перевороту востаннє Туреччина продовжувала надзвичайний стан у квітні цього року. Термін дії - три місяці.

Джерело: Укрінформ