Ердоган сподівається на введення смертної кари в Туреччині

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Турецький лідер зазначив, що схвалить цей закон без коливань

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що парламент країни після проведення референдуму щодо поправок до конституції ухвалить рішення про відновлення смертної кари, передає AFP.

«Я вірю, що якщо на те буде воля божа, парламент зробить необхідне щодо ваших вимог стосовно страти після 16 квітня», - зазначив Ердоган.

Турецький лідер зазначив, що схвалить цей закон без коливань.

Як повідомлялось, раніше Туреччина заявила про свою підтримку територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму Росією.