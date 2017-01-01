Ердоган у Сочі обговорив з Путіним боротьбу з тероризмом

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Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін Фото: пресс-служба Кремля

Президенти Туреччини та Росії провели прес-конференцію за підсумками переговорів у Сочі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним створення зони деескалації в районі сирійської провінції Ідліб. Про це турецький лідер повідомив на прес-конференції в Сочі за підсумками зустрічі, передає ТАСС.

«В Ідлібі, на жаль, часом з'являються деякі проблеми. Там була утворена «зелена зона», тобто зона деескалації. Сподіваємося і бажаємо, щоб ця зона деескалації продовжувала діяти. Сьогодні з паном президентом ми на карті обговорили це питання», - сказав Ердоган.

За словами Ердогана, народи Туреччини та Сирії «історично пов'язані, і Анкара не може залишатися байдужою до горя сирійців», передає агентство Anadolu.

«Терористи – спільний ворог всього людства. Немає ніякої різниці між терактами в Брюсселі, Москві або Стамбулі. Знищення тероризму – загальна мета всіх країн. Ми не дозволимо терористам зміцнювати позиції біля кордонів Туреччини і зробимо всі необхідні кроки в цьому напрямку», - зазначив президент Туреччини.

Також він нагадав, що протяжність турецько-сирійського кордону становить 910 км.

Як повідомляє прес-служба Кремля, Путін привітав Ердогана з результатами референдуму, який пройшов у Туреччині.

«Ми виходимо з того, що поступово внутрішньополітична ситуація буде відновлюватися і це створить додаткові умови для поступального розвитку російсько-турецьких відносин. Маю на увазі, що багато речей, які ми з вами робимо, носять концептуальний характер і потребують підтвердження наших парламентів», - сказав Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини зустрінеться з Путіним 3 травня, а з Трампом - 16 або 17 травня. Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що Ердоган і Трамп проведуть зустріч напередодні саміту 25 травня НАТО в Брюсселі.

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