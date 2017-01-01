Ердоган закликав ОБСЄ «знати своє місце»

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини називає звіти спостерігачів ОБСЄ «політично вмотивованими»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ОБСЄ слід «знати своє місце». Про це повідомиляє агентство Associated Press.

«По-перше, знайте своє місце! Ми не станемо прислухатися до політично вмотивованих звітів, які ви готуєте», - наводить агентство слова Ердогана.

Нагадаємо, в ОБСЄ заявляли, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини було проведено в умовах нерівних можливостей, наданих прихильникам і противникам поправок.

«В цілому референдум не відповідав стандартам Ради Європи», – заявив Цезар Флорін Преда, який очолює делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи.

Натомість у МЗС Туреччини назвали спостерігачів ОБСЄ «упередженими».

Як повідомлялося, в неділю у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результатиреферендуму.

Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.