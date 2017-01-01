Ердоган закликав ОБСЄ «знати своє місце»
- Сьогодні, 01:30
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Президент Туреччини називає звіти спостерігачів ОБСЄ «політично вмотивованими»
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ОБСЄ слід «знати своє місце». Про це повідомиляє агентство Associated Press.
«По-перше, знайте своє місце! Ми не станемо прислухатися до політично вмотивованих звітів, які ви готуєте», - наводить агентство слова Ердогана.
Нагадаємо, в ОБСЄ заявляли, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини було проведено в умовах нерівних можливостей, наданих прихильникам і противникам поправок.
«В цілому референдум не відповідав стандартам Ради Європи», – заявив Цезар Флорін Преда, який очолює делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи.
Натомість у МЗС Туреччини назвали спостерігачів ОБСЄ «упередженими».
Як повідомлялося, в неділю у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.
Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.
Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.
Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результатиреферендуму.
Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.