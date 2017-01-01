Ердоган закликав Росію припинити підтримку Асада



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Росію переглянути свою підтримку сирійського режиму з огляду на ракетний удар США по сирійській авіабазі у відповідь на нещодавню хімічну атаку урядових військ Асада в Ідлібі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на агентство Anadolu.

«Ми сподіваємося, що це (військова відповідь США в Сирії – Ред.) не обмежиться діями Сполучених Штатів. Ми покладаємо надію, що Росія також включиться – принаймні, перестане захищати Башара аль-Асада», - заявив Ердоган.

Він закликав Росію «пришвидшитися» у припиненні підтримки сирійських військ та закликав «позбутися цього зла».

Як зазначалося, Туреччина позитивно поставилася до удару США по сирійській авіабазі та закликала міжнародне співтовариство продовжити боротьбу з «варварством» режиму Башара Асада.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон звинуватив Росію «у кожній цивільній смерті» під час хімічної атаки в Сирії.