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    Ердоган закликав Росію припинити підтримку Асада

    • Сьогодні, 16:01
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    Реджеп Таїп Ердоган
    Реджеп Таїп Ердоган

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Росію переглянути свою підтримку сирійського режиму з огляду на ракетний удар США по сирійській авіабазі у відповідь на нещодавню хімічну атаку урядових військ Асада в Ідлібі.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на агентство Anadolu.

    «Ми сподіваємося, що це (військова відповідь США в Сирії – Ред.) не обмежиться діями Сполучених Штатів. Ми покладаємо надію, що Росія також включиться – принаймні, перестане захищати Башара аль-Асада», - заявив Ердоган.

    Він закликав Росію «пришвидшитися» у припиненні підтримки сирійських військ та закликав «позбутися цього зла».

    Як зазначалося, Туреччина позитивно поставилася до удару США по сирійській авіабазі та закликала міжнародне співтовариство продовжити боротьбу з «варварством» режиму Башара Асада.

    Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон звинуватив Росію «у кожній цивільній смерті» під час хімічної атаки в Сирії.

    Реджеп Таїп Ердоган Башар Асад
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