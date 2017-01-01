Ердоган знову очолить правлячу партію Туреччини

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Президент Туреччини Реджен Ердоган

Подібне призначення стало можливим після зміни законодавства країни внаслідок референдуму

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову очолить правлячу «Партію справедливості та розвитку».

Це стало можливим після того, як на нещодавньому референдумі скасували вимогу про нейтральність президента та відсутність у нього зв’язків із будь-якими політичними партіями, повідомляє АР.

«Ердоган повернеться до керівництва партії, яку він заснував, після позачергового конгресу в неділю в Анкарі», - йдеться у повідомленні.

Для повернення Ердогана до партії в Анкарі скликали позачерговий конгрес, по завершенню якого Ердоган замінить на посту партійного лідера, нинішнього прем’єр-міністра Туреччини Біналі Йилдирима.

Як відомо, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум про розширення президентських повноважень. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президентові Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.

Результати та умови проведення референдуму вже були розкритиковані міжнародними організаціями, зокрема Радою Європи та ОБСЄ.