Ердоган знову очолив правлячу партію в Туреччині

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Фото: Анадолу Реджеп Таїп Ердоган на з’їзді партії

Раніше Ердоган залишив лави правлячої партії незабаром після обрання на пост президента

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову очолив Партію справедливості та розвитку (ПСР). Відповідне рішення ухвалено 21 травня на III позачерговому з'їзді правлячої партії в Анкарі.

Про це повідомляє «Анадолу».

«Голосами 1414 делегатів з'їзду правлячої партії Ердоган був обраний на пост глави ПСР», - йдеться у повідомленні.

За словами глави держави, III позачерговий з'їзд правлячої партії започаткує новий етап розвитку.

«Майбутні місяці стануть періодом стрибка у багатьох галузях, у тому числі в економічній сфері та у сфері боротьби з тероризмом», - пообіцяв Ердоган.

Відповідно до вимоги Конституції, Ердоган залишив лави правлячої партії 27 серпня 2014 року - незабаром після обрання на пост президента. Очолив партію тоді Ахмет Давутоглу.

22 травня 2016 року на II позачерговому з'їзді Партії справедливості та розвитку її главою був обраний Біналі Їлдирим.

Поправки, внесені до Конституції Туреччини на референдумі 16 квітня, зробили можливим повернення Ердогана до лав правлячої партії.

Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стає головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент може зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.