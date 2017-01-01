Ердоган звинуватив Меркель у підтримці терористів
- Сьогодні, 10:25
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Реджеп Таїп Ердоган та Ангела Меркель
Турецький лідер наголосив, що влада ФРН ігнорує надіслані їй з Анкари 4,5 тис. досьє на підозрюваних у тероризмі
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину та особисто канцлера Ангелу Меркель у підтримці тероризму, повідомляє Deutsche Welle.
Зокрема, турецький лідер наголосив, що влада ФРН ігнорує надіслані їй з Анкари 4,5 тис. досьє на підозрюваних у тероризмі.
«Пані Меркель, чому ви ховаєте терористів у своїй країні? Пані Меркель, ви підтримуєте терористів!» — заявив Ердоган в інтерв’ю телеканалу A-Haber.
У Берліні ці закиди назвали абсурдними. Як зазначив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, канцлер «не має наміру брати участь у цьому змаганні провокацій».
Звинувачення Ердогана пролунали після того, як Меркель виступила на підтримку Нідерландів у дипломатичному конфлікті з Туреччиною.
Раніше влада Нідерландів не дозволили провести в Роттердамі зустрічі двох турецьких міністрів з діаспорою. Під час цих зустрічей урядовці планували агітувати за конституційну реформу, внаслідок якої Туреччина стане президентською республікою.
У згадному інтерв’ю Ердоган також пригрозив Нідерландам дипломатичними санкціями та судовими позовами до Європейського суду з прав людини.