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    Ердоган звинуватив Меркель у підтримці терористів

    • Сьогодні, 10:25
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    <p><i>Реджеп Таїп Ердоган та Ангела Меркель</i></p>

    Реджеп Таїп Ердоган та Ангела Меркель

    Турецький лідер наголосив, що влада ФРН ігнорує надіслані їй з Анкари 4,5 тис. досьє на підозрюваних у тероризмі

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину та особисто канцлера Ангелу Меркель у підтримці тероризму, повідомляє  Deutsche Welle.

    Зокрема, турецький лідер наголосив, що влада ФРН ігнорує надіслані їй з Анкари 4,5 тис. досьє на підозрюваних у тероризмі.

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    «Пані Меркель, чому ви ховаєте терористів у своїй країні? Пані Меркель, ви підтримуєте терористів!» — заявив Ердоган в інтерв’ю телеканалу A-Haber.

    У Берліні ці закиди назвали абсурдними. Як зазначив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, канцлер «не має наміру брати участь у цьому змаганні провокацій».

    Звинувачення Ердогана пролунали після того, як Меркель виступила на підтримку Нідерландів у дипломатичному конфлікті з Туреччиною.

    Раніше влада Нідерландів не дозволили провести в Роттердамі зустрічі двох турецьких міністрів з діаспорою. Під час цих зустрічей урядовці планували агітувати за конституційну реформу, внаслідок якої Туреччина стане президентською республікою.

    У згадному інтерв’ю Ердоган також пригрозив Нідерландам дипломатичними санкціями та судовими позовами до Європейського суду з прав людини.

     

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