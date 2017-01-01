Ердоган звинуватив Меркель у підтримці терористів

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Реджеп Таїп Ердоган та Ангела Меркель

Турецький лідер наголосив, що влада ФРН ігнорує надіслані їй з Анкари 4,5 тис. досьє на підозрюваних у тероризмі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину та особисто канцлера Ангелу Меркель у підтримці тероризму, повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, турецький лідер наголосив, що влада ФРН ігнорує надіслані їй з Анкари 4,5 тис. досьє на підозрюваних у тероризмі.

«Пані Меркель, чому ви ховаєте терористів у своїй країні? Пані Меркель, ви підтримуєте терористів!» — заявив Ердоган в інтерв’ю телеканалу A-Haber.

У Берліні ці закиди назвали абсурдними. Як зазначив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, канцлер «не має наміру брати участь у цьому змаганні провокацій».

Звинувачення Ердогана пролунали після того, як Меркель виступила на підтримку Нідерландів у дипломатичному конфлікті з Туреччиною.

Раніше влада Нідерландів не дозволили провести в Роттердамі зустрічі двох турецьких міністрів з діаспорою. Під час цих зустрічей урядовці планували агітувати за конституційну реформу, внаслідок якої Туреччина стане президентською республікою.

У згадному інтерв’ю Ердоган також пригрозив Нідерландам дипломатичними санкціями та судовими позовами до Європейського суду з прав людини.