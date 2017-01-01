Ескалація в Авдіївці: Клімкін розповів главам МЗС Канади й Швеції про причетність РФ
- Сьогодні, 15:17
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Міністр закордонних справ України нагадав і про порушення прав людини з боку Росії в Криму
На Мюнхенській конференції міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з главами МЗС Канади й Швеції Христею Фріланд та Маргот Вальстрьом.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
«Павло Клімкін детально інформував співрозмовницю (Христю Фріланд – ред.) про ситуацію на Донбасі, зокрема, щодо нещодавньої ескалації насильства в районі Авдіївки, спричиненої російськими військовими та підтримуваними Росією бойовиками, а також стосовно численних порушень прав людини в тимчасово окупованих Росією АР Крим та м.Севастополь. Христя Фріланд запевнила у повній підтримці Канадою України в контексті агресії Росії проти нашої держави», - зазначається,зокрема, в повідомленні.
У розмові з Вальстром глава МЗС України приділив особливу увагу російським провокаціям в Авдіївці та шляхам врегулювання ситуації на Донбасі.
Маргот Вальстрьом запевнила свого українського колегу у незмінності подальшої підтримки України з боку Швеції, територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.
«Швеція і надалі рішуче засуджуватиме агресію Росії проти України і робитиме все можливе для збереження єдності серед країн-членів ЄС у питанні засудження агресивної політики Кремля», - наголосила Вальстрьом.