  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ескалація в Авдіївці: Клімкін розповів главам МЗС Канади й Швеції про причетність РФ

    • Сьогодні, 15:17
    • Розсилка
    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Міністр закордонних справ України нагадав і про порушення прав людини з боку Росії в Криму

    На Мюнхенській конференції міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з главами МЗС Канади й Швеції Христею Фріланд та Маргот Вальстрьом.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

    «Павло Клімкін детально інформував співрозмовницю (Христю Фріланд – ред.) про ситуацію на Донбасі, зокрема, щодо нещодавньої ескалації насильства в районі Авдіївки, спричиненої російськими військовими та підтримуваними Росією бойовиками, а також стосовно численних порушень прав людини в тимчасово окупованих Росією АР Крим та м.Севастополь. Христя Фріланд запевнила у повній підтримці Канадою України в контексті агресії Росії проти нашої держави», - зазначається,зокрема, в повідомленні.

    Читайте також

    У розмові з Вальстром глава МЗС України приділив особливу увагу  російським провокаціям в Авдіївці та шляхам врегулювання ситуації на Донбасі.

    Маргот Вальстрьом запевнила свого українського колегу у незмінності подальшої підтримки України з боку Швеції, територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

    «Швеція і надалі рішуче засуджуватиме агресію Росії проти України і робитиме все можливе для збереження єдності серед країн-членів ЄС у питанні засудження агресивної політики Кремля», - наголосила Вальстрьом.

    Читайте також
    Росія Павло Клімкін Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ