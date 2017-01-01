Есмінець США зробив три попереджувальні постріли іранським суднам

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За словами представників влади США, іранські судна не відреагували на радіозапити про зниження швидкості

Корабель військово-морських сил США 9 січня зробив три попереджувальні постріли в бік іранських суден неподалік Аравійського півострова.

Про це повідомили Reuters представники Міністерства оборони США.

За їхньою інформацією, чотири судна Корпусу вартових Ісламської революції «з великою швидкістю» наближалися до американського есмінця USS Mahan, коли той почав стріляти.

Повідомляється, що іранські кораблі на 800 метрів наблизилися до американського судна.

Інцидент стався в Ормузькій протоці, яка розташована між Оманською і Перською затоками.

За словами представників влади США, іранські судна не відреагували на радіозапити про зниження швидкості.

Американський есмінець, який супроводжували два інших кораблі, також випустив димові сигнальні ракети, а вертоліт ВМС скинув плавучу димову шашку.