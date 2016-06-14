Есмінець ВМС США покинув Чорне море



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ескадрений міноносець класу «Арлі Берк» Porter покинув Чорне море 11 лютого

Есмінець американських ВМС Porter покинув Чорне море. Про це повідомляється на сайті Шостого флоту ВМС США.

«Ескадрений міноносець класу «Арлі Берк» Porter покинув Чорне море 11 лютого 2017 року в результаті проведення операції із забезпечення безпеки в морі, спільних заходів з союзниками і партнерами, а також участі в міжнародних навчаннях Sea Shield 2017», - йдеться в повідомленні.

Porter увійшов у Чорне море 2 лютого. Як відзначав командир екіпажу Ендрю Слоу, Porter заходить в Чорне море «протягом останніх кількох років, демонструючи нашу триваючу прихильність безпеки і стабільності в регіоні».