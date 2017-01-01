Естонія наполягатиме на посиленні санкцій проти РФ у разі погіршення ситуації на Донбасі

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Естонські законодавці вважають, що санкції Євросоюзу проти Москви мають продовжуватися до повного виконання Мінських домовленостей

Естонія наполягатиме на посиленні санкцій проти Росії у разі продовження ескалації ситуації на Донбасі. Таке рішення 3 лютого ухвалив комітет із закордонних справ естонського парламенту.

Естонські законодавці вважають, що санкції Євросоюзу проти Москви мають продовжуватися до повного виконання Мінських домовленостей.

«Позиції Естонії віддзеркалює наше ставлення до останніх подій на сході України. Наявність санкції проти Росії залежить прямо від виконання Мінських угод. На жаль, ми бачимо різке погіршення ситуації. Упродовж останніх днів воєнної ескалація, ініційована прокремлівськими силами, спричинила десятки загиблих, голодних і поранених. Відтак важливо, щоб ЄС висловив чітку підтримку Україні», – зазначила голова комісії із закордонних справах парламенту Естонії Марко Міхкельсон.