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    Естонія виступає за збереження санкцій проти Росії

    • Сьогодні, 14:34
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    Петро Порошенко та&nbsp;Керсті Кальюлайд
    Петро Порошенко та Керсті Кальюлайд

    Президенти України та Естонії обговорили поточну ситуацію на сході України

    Естонія виступає за збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею досягнутих у Мінську домовленостей і своїх міжнародних зобов'язань. Про це сказала президент Естонії Керсті Кальюлайд на спільному з президентом України Петром Порошенком брифінгу.

    «Ми обговорили з президентом поточну ситуацію на сході України, необхідність дотримання Мінських домовленостей, а також те, що санкції проти Російської Федерації необхідні до повного виконання Мінських домовленостей і доти, доки РФ не буде знову виконувати всі міжнародні зобов'язання», – сказала вона.

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    Кальюлайд також додала, що Естонія поважає територіальну цілісність України і послідовно не визнає анексію Росією Криму.

    Президент Естонії також підтримала реформи в Україні і висловила сподівання на результативність боротьби з корупцією.

    Кальюлайд також додала, що підтримує Україну в її прагненні отримати найближчим часом безвізовий режим з Європейським союзом.

    Вона також запевнила, що Україна і далі буде пріоритетом для Естонії, яка продовжуватиме надавати їй необхідну допомогу.

    Як повідомлялося раніше, Порошенко прибув до Естонії для зустрічей із владою.

    Джерело: Українські новини

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