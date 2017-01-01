Естонія виступає за збереження санкцій проти Росії
- Сьогодні, 14:34
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Президенти України та Естонії обговорили поточну ситуацію на сході України
Естонія виступає за збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею досягнутих у Мінську домовленостей і своїх міжнародних зобов'язань. Про це сказала президент Естонії Керсті Кальюлайд на спільному з президентом України Петром Порошенком брифінгу.
«Ми обговорили з президентом поточну ситуацію на сході України, необхідність дотримання Мінських домовленостей, а також те, що санкції проти Російської Федерації необхідні до повного виконання Мінських домовленостей і доти, доки РФ не буде знову виконувати всі міжнародні зобов'язання», – сказала вона.
Кальюлайд також додала, що Естонія поважає територіальну цілісність України і послідовно не визнає анексію Росією Криму.
Президент Естонії також підтримала реформи в Україні і висловила сподівання на результативність боротьби з корупцією.
Кальюлайд також додала, що підтримує Україну в її прагненні отримати найближчим часом безвізовий режим з Європейським союзом.
Вона також запевнила, що Україна і далі буде пріоритетом для Естонії, яка продовжуватиме надавати їй необхідну допомогу.
Як повідомлялося раніше, Порошенко прибув до Естонії для зустрічей із владою.
Джерело: Українські новини