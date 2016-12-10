Етнічні групи Намібії подали позов проти Німеччини через геноцид



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з позовом, під час колоніального правління Німеччини мали місце убивства, експропріація майна, зґвалтування жінок і дівчат, а також примусові роботи

Етнічні групи гереро та нама, чиї представники проживають в Намібії, подали спільний позов проти німецького уряду до окружного суду Манхеттена в Нью-Йорку через геноцид їхнього народу.

Про це повідомляє DW.

Згідно повідомленням, позивачі прагнуть домогтися від Німеччини відшкодування за злочини на землях південно-східної Африки, що контролювалися Німеччиною з 1884 до 1915 року.

Згідно з позовом, під час колоніального правління Німеччини мали місце убивства, експропріація майна, зґвалтування жінок і дівчат, а також примусові роботи.

Як зазначається, у 2016 році Німеччина визнала ці дії геноцидом, однак Берлін відмовився виплачувати відшкодування нащадкам жертв.

У позові оскаржується також виключення представників гереро та нама з переговорного процесу.

Лідер гереро Векуї Рукоро заявив, що ані його народ, ані представники етносу нама не приймуть жодних вибачень, які не передбачають відшкодування.