Евакуація на Каннському фестивалі: загроза виявилася хибною

Будівлю було евакуйовано через підозрілий предмет

Співробітники поліції і служби охорони провели евакуацію з будівлі Палацу фестивалів, де проходить 70-й Міжнародний Каннський кінофестиваль.

Після обстеження будівлі з'ясувалося, що загроза була помилковою. Зараз учасники і глядачі фестивалю повертаються назад.

За даними охорони, в поліцію надійшов дзвінок, що в будівлі може знаходитися бомба.

Пізніше з'ясувалося, що причиною евакуації став дзвінок про підозрілий предмет в будинку. Після швидкої перевірки Палац відкрили для публіки.

«Будівлю було евакуйовано через підозрілий предмет. Зараз Палац відкритий для публіки, журналісти і гості фестивалю можуть потрапити всередину», - пояснив співробітник фестивалю.

Перед входами в будівлю Палацу в даний час вишикувалася величезна черга з журналістів та гостей фестивалю, які бажають потрапити на показ фільму Мішеля Хазанавічуса «Молодий Годар» - основного конкурсу фестивалю.

Нагадаємо, 17 травня ювілейний міжнародний Каннський кінофестиваль відкрився на Лазурному березі фільмом «Привиди Ісмаеля» Арно Деплешена.

Журі конкурсу цього року року очолить культовий іспанський режисер Педро Альмодовар. Компанію йому складуть Уілл Сміт, Джессіка Честейн, Ума Турман та інші зірки кіно.

На думку букмекерів, фаворитом є фільм Міхаеля Ханеке «Хепі-енд».