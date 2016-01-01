Евакуація населення зі східного Алеппо завершилась

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Завершення евакуації підтверджують як лояльні Асаду, так і опозиційні ЗМІ

Останні мирні мешканці та повстанці покинули райони східного Алеппо. В результаті сирійський уряд повертає контроль над містом, що має для нього стратегічне значення. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Наразі місто повністю вільне від загонів опозиційних до уряду Башара Асада повстанців. Уряд вважає усіх евакуйованих терористами.

«Останні чотири автобуси з терористами і членами їх сімей прибули в Рамусен — район на південь від Алеппо, що знаходиться під контролем сирійської армії», — повідомляє сирійське державне телебачення.

Завершення евакуації підтверджують як лояльні Асаду, так і опозиційні ЗМІ. Зазначається, що всього за останній тиждень східний Алеппо покинули близько 35 тисяч чоловік.

Як зазначає сирійський уряд, армія в найближчий час планує зайняти останні квартали Алеппо. Коли це станеться, Алеппо вперше з 2012 року повернеться під повний контроль урядових сил.