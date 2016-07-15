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    Ейфелева вежа загасила вогні в знак солідарності з жертвами теракту в Манчестері

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    Освітлення Ейфелевої вежі було погашено опівночі
    Освітлення Ейфелевої вежі було погашено опівночі

    Освітлення Ейфелевої вежі було погашено опівночі

    На Ейфелевій вежі в Парижі погасили вогні в ніч на середу, 24 травня, в пам'ять про жертви теракту на стадіоні в Манчестері.

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    Про це пише The International News з посиланням на заяву мера французької столиці Анн Ідальго.

    «Завдавши удару по Манчестеру, терористи хотіли атакувати спільні цінності: нашу прихильність демократії, свободи, гуманізму і спільного існування. Перед лицем цієї загрози міста повинні виступати єдиним фронтом», - йдеться в повідомленні.

    Також мер додала, що «парижани, які пережили таке випробування, залишаються на боці близьких загиблих».

    Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

    Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

    За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.

    Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

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    МЗС вибух теракт ІДІЛ Великобританія Франція Париж
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