Facebook долучився до боротьби із фейковими новинами у Німеччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Механізм маркування неправдивих новин у соцмережі буде запущено до парламентських виборів у ФРН

Після звинувачень у великій кількості брехливих новин у Facebook під час передвиборної кампанії у США власники соціальної мережі звернулися до аналітичного центру Correctiv, аби напередодні запланованих на осінь 2017 року парламентських виборів у Німеччині підвищити контроль за верифікацією контенту в її німецькому сегменті. Correctiv перевірятиме правдивість постів, які поширюються у Facebook, повідомляє Deutsche Welle.

Уточнюється, що йдеться не про всі публікації (пости), а лише про ті, які самі користувачі відзначили як підозрілі. У разі, якщо перевірка вкаже на неправдивість новини, то поруч із нею буде ставитися відповідна позначка, а також посилання на новину з перевіреними фактами з цієї теми.

Позначка зберігатиметься при подальшому поширенні новини. Однак керівництво соцмережі вже розглядає механізм обмеження поширення неправдивих публікацій. «Можливо, ми зменшимо видимість недостовірних статей», – ідеться в заяві Facebook.

Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що буде запущено фейкові новини для того, щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

Крім того, уряд Чехії створить спеціальний підрозділ «проти фейкових новин». Офіційні особи прагнуть подолати поширення вигадок, які переважно стосуються теми мігрантів. За їхніми словами, ці вигадки тиражують сайти, які підтримує уряд російського президента Путіна.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.