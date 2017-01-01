Facebook відмовився розсекретити дані користувачів на запити Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роскомсвобода Марк Цукерберг

Жоден з російських запитів всесвітня соцмережа не задовольнила

Соцмережа Facebook відповіла відмовою на чотири запити Росії про надання даних користувачів. Про це повідомляє громадський проект «Роскомсвобода», передає «Укрінформ».

«З липня по грудень 2016 року Facebook отримав від російської влади 4 запити на розкриття даних і на все відповів відмовою, при цьому на вимогу Роскомнагляду соцмережа обмежила доступ до 121 матеріалу», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується в звіті Facebook про державні запити (Transparency Report) за друге півріччя 2016 року, за цей час компанія отримала в цілому 64279 запитів від урядів різних країн з вимогою надати дані про користувачів. Порівняно з першою половиною 2016 року, кількість запитів збільшилася на 9%.

Переважна кількість запитів припадає на США, і 83,46% з них були Facebook задоволені. Також в масовому порядку цікавилися акаунтами своїх громадян Франція, Велика Британія, Індія, Німеччина, Бразилія, Італія, Пакистан і Польща (всі ці країни робили запити на тисячу і більше акаунтів своїх громадян), і відсоток задоволення їхніх запитів був також високий, як і у випадку зі Сполученими Штатами.

«Росія зажадала дані про чотирьох користувачів, але навіть про них Facebook вирішив не повідомляти жодної інформації владі. Компанія не пояснює, з яких причин було прийняте дане рішення. Також не повідомляється, яка інформація цікавила російську владу», - констатує «Роскомсвобода».

За словами представників Facebook, левова частка всіх запитів у світі пов'язана з кримінальними злочинами, такими як пограбування і викрадення. В основному влади запитують базову інформацію про абонента, наприклад, його ім'я, контент облікового запису, дані про IP-адресу і як довго він є користувачем соцмережі.

Попередні випадки подачі російською владою запитів на розкриття даних користувачів також ні до чого не призводили - Facebook відмовлявся їх надавати, але при цьому теж погоджувався обмежувати доступ до матеріалів, які порушували російське законодавство.