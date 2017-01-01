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    Facebook відправив в бан кремлівський пропагандистський телеканал

    • Сьогодні, 05:47
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    Заборона поширюється на час, коли відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа

    Facebook заблокував кремлівському пропагандистському телеканалу RT можливість публікувати повідомлення, що містять посилання, картинки і відео, на англомовній сторінці телеканалу в соціальній мережі до 10:25 мск 21 січня.

    Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

    Таким чином, заборона поширюється на час, коли відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Церемонія повинна завершитися 20 січня о 20:30 за київським часом.

    Заборона з'явилася після трансляції прес-конференції президента США Барака Обами. Передбачається, що Facebook помилково визначив, що у RT відсутні права на трансляцію.

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