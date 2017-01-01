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    Facebook впровадить інструмент для запобігання самогубствам

    • Сьогодні, 00:59
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    Facebook тестує й ідентифікацію здатності до самогубства за коментарями та повідомленнями

    Facebook оголосив про початок інтегрування інструментів в режимі реального часу Facebook LIVE, що запобігатимуть самогубствам.

    Про це повідомляє USA Today.

    Facebook ідентифікуватиме тривожні ознаки людини, що здатна до самогубства за її коментарями у прямому ефірі. Після виявлення такої людини компанія пропонуватиме їй живий чат підтримки у месенджері від таких організацій та служб довіри як National Suicide Prevention Lifeline.

    Також зазначається, що Facebook тестує й ідентифікацію здатності до самогубства за коментарями та повідомленнями.

    Згідно із заявою самої компанії, «метою цього є з’єднати людей в біді з тими, які можуть допомогти».

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