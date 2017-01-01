Facebook закрив 30 тис. акаунтів із фейковими новинами про вибори у Франції

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В Facebook заявляють про те, що приймають «рішучі заходи» проти фейкових акаунтів

Напередодні президентських виборів у Франції Facebook закрив близько 30 000 фальшивих акаунтів, що поширювали фейкові новини.

Про це повідомляє The Huffington Post.

Компанія також планує створити рекламні проспекти із корисними порадами стосовно того, як розпізнати недостовірні сайти.

В Facebook заявляють про те, що приймають «рішучі заходи» проти фейкових акаунтів, за можливості закриваючи їх.

«Хоча ці останні поліпшення не приведуть до видалення кожного підробленого рахунку, ми прагнемо постійно покращувати нашу ефективність», — написав технічний менеджер Facebook Шабнем Шайк.