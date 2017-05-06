Facebook збирається запустити власні шоу
- Сьогодні, 04:33
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Facebook збирається запустити власні шоу
У Facebook останні кілька років інвестують в популяризацію відео на власній платформі
Facebook готується запустити близько 20 власних шоу, які виглядатимуть «як телевізійні».
Про це повідомляє Engadget.
Зазначається, що у компанії останні кілька років інвестують в популяризацію відео на власній платформі.
Повідомлять, що програми будуть як простими і недорогими у виробництві, так і з залученням найвідоміших зірок.