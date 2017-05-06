  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Facebook збирається запустити власні шоу

    • Сьогодні, 04:33
    • Розсилка
    Facebook збирається запустити власні шоу
    Facebook збирається запустити власні шоу

    У Facebook останні кілька років інвестують в популяризацію відео на власній платформі

    Facebook готується запустити близько 20 власних шоу, які виглядатимуть «як телевізійні».

    Про це повідомляє Engadget.

    Зазначається, що у компанії останні кілька років інвестують в популяризацію відео на власній платформі.

    Повідомлять, що програми будуть як простими і недорогими у виробництві, так і з залученням найвідоміших зірок.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ