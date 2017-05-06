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Facebook збирається запустити власні шоу

У Facebook останні кілька років інвестують в популяризацію відео на власній платформі

Facebook готується запустити близько 20 власних шоу, які виглядатимуть «як телевізійні».

Про це повідомляє Engadget.

Зазначається, що у компанії останні кілька років інвестують в популяризацію відео на власній платформі.

Повідомлять, що програми будуть як простими і недорогими у виробництві, так і з залученням найвідоміших зірок.