Фахівці пояснили, чи будуть фрукти після аномальних холодів

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Фруктові дерева, квіти на яких вже розпустилися – вишні та абрикоси постраждають від снігу

Укргідрометцентр прогнозує втрату до 30% врожаю

Заступник директора Інституту зернових культур, професор Михайло Шевченко пророкує, що винограду та іншим рослинам, які ще не встигли остаточно прокинутися від зими, нинішнє похолодання не зашкодить.

Шевченко заявив, що можна сподіватися і на пізню черешню і абрикоси. Але з ранніми прогноз так само невтішний.

«Фруктові дерева, квіти на яких вже розпустилися – вишні та абрикоси, як не прикро, постраждають. Тобто, простіше кажучи, все, що зараз цвіте, постраждає від такого температурного шоку і снігу», – каже експерт.

«Укргідрометцентр прогнозує втрату до 30% врожаю. Плодові дерева, які цвітуть, найбільше постраждають у західних та північних областях», – запевняє керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

За даними провідного аграрного журналу «АПК-Інформ: овочі і фрукти» вже зараз деякі господарства повідомляють про повну втрату урожаю абрикосів, персиків, черешні та вишні.

У той же час, власники яблуневих садів поки в гарному настрої – у переважній більшості яблуні ще не розцвіли.

А ось по озимим зерновим культурам холод, на щастя вдарив менше, але в порівнянні з абрикосами – не фатально. За даними агрометеорологічного відділу Гідрометцентру, озимим культурам нічого не загрожує, навпаки, рясні опади поповнили запаси вологи.

Джерело: depo.ua