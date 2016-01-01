Фанати Керрі Фішер встановили їй саморобну зірку на Алеї слави
- 29 Грудня, 01:50
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Фішер померла від зупинки серця 27 грудня.
Фанати актриси Керрі Фішер, відомої за роллю принцеси Леї Органи в «Зоряних війнах», встановили їй саморобну зірку в Голлівуді на Аллі слави, передає The Washington Post.
У зірки актриси написано її ім'я, а також відома фраза з кіноепопеї «Так прибуде з тобою сила».
Деякі фанати принесли свічки і квіти до зірки, присвяченій Фішер, яка померла від зупинки серця 27 грудня.