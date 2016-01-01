Фанати Керрі Фішер встановили їй саморобну зірку на Алеї слави

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Фішер померла від зупинки серця 27 грудня.

Фанати актриси Керрі Фішер, відомої за роллю принцеси Леї Органи в «Зоряних війнах», встановили їй саморобну зірку в Голлівуді на Аллі слави, передає The Washington Post.

У зірки актриси написано її ім'я, а також відома фраза з кіноепопеї «Так прибуде з тобою сила».



Деякі фанати принесли свічки і квіти до зірки, присвяченій Фішер, яка померла від зупинки серця 27 грудня.