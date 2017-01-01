Синютка: Фарба на стінах генконсульства Польщі у Львові – провокація



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Синютка

Губернатор Львівської області Олег Синютка вважає, що до розмалювання фарбою генконсульства Польщі у Львові причетні російські спецслужби

Інцидент із фарбою на огорожі та будівлі генконсульства Польщі у Львові – провокація проросійських сил, щоб посварити українців та поляків. Про це 9 лютого на брифінгу повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

«Я розділяю заяву з цього приводу міністра закордонних справ України Павла Клімкіна і вважаю, що це провокація, здійснена проросійськими силами для того, щоб посварити українців і поляків. Думаю, це є той ланцюжок, який починається з Гути Пеняцької, Биківні, далі польське генконсульство. На жаль, такі речі траплятимуться частіше», – зазначив Синютка.

На його думку, провокатори будуть продовжувати роботу, «щоб розбурхати ситуацію тут, у Західній Україні».

«Вчора мав розмову з генконсулом Польщі у Львові Вєславом Мазуром. Він розуміє, що це провокативні дії російських сил, щоб зіштовхнути українців і поляків. На противагу таким речам ми повинні показувати єдність наших дій та помислів. Мав розмову з представником Нацгвардії, яка забезпечує охорону генконсульства. Думаю, за її результатами отримаємо відповідне подання на керівника Нацгвардії і забезпечимо виконання заходів щодо безпеки і охорони об’єктів. Водночас розуміємо, що на території Львівщини багато об’єктів спільної української і польської історії, що забезпечити охорону кожного – це нереально», – додав Синютка.

Як повідомлялося, 8 лютого вночі невідомі розмалювали фарбою паркан генконсульства Республіки Польща у Львові та кинули ємності з фарбою на фасад будівлі.

Нагадаємо, 8 або 9 січня у селі Гута Пеняцька на Львівщині вандали пошкодили пам’ятник полякам, яких фашисти спалили та розстріляли за допомогу партизанам. За різними оцінками, тоді загинуло 868 осіб, серед яких жінки, діти, люди похилого віку.

Згодом, 25 січня, невідомі вандали помалювали червоною фарбою цвинтар жертв тоталітаризму у Биківні і намагалися зруйнувати вхід до польського воєнного кладовища. У польській частині є написали «SS Галичина», а в українській – «ОУН-УПА» і нецензурні слова.