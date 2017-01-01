Фаріон звинуватила Кличка і Турчинова у проросійських поглядах

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Ірина Фаріон

Фаріон пригадала, що Тучинов під час перебування на посаді глави Верховної Ради, не підписав скасування «закону Ківалова-Колесниченка»

Глава Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов та мер Києва Віталій Кличко мають проросійську позицію. Таку думку висловила екс-народний депутат, член партії «Свобода» Ірина Фаріон в інтерв’ю видання «Високий замок».

Фаріон пригадала, що Тучинов під час перебування на посаді глави Верховної Ради, не підписав скасування «закону Ківалова-Колесниченка». «Тоді [я] пішла з шапкою по Верховній Раді і зібрала підписи для подання до Конституційного Суду. До речі, депутати від «Удару» не дали жодного підпису…», - розповіла вона.

У члена «Свободи» є своя думка щодо того, чому так відбулося. «По-перше, він далекий від України. По-друге, розуміє, що мова — це кощієва голочка. Мова — це фундамент, це окремість. Їм не потрібна ця окремість. Крім того, Кличко відкривав до нього двері ногою і кричав, щоб не підписував», - розповіла вона.

Фаріон також додала, що Віталій кличко виступав категорично проти повалення пам’ятника Леніну в Києві. «Ви собі не уявляєте, що виробляв Кличко, коли ми валили пам’ятник Леніну! Бив себе у груди і згадував про діда… Це їхні переконання, їхній світогляд…», - сказала вона.

«Їхній світогляд не змінюється. Навіть за три роки війни з Росією», - зазначила Фаріон.



