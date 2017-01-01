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    Файлообмінник EX.ua відновив роботу на новому домені

    • Вчора, 12:44
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    Для перших 100 000 українських користувачів очікувана вартість зберігання інформації становитиме 1$ за 1 ТБ на місяць

    Сервіс обміну файлами EX.ua запустився на новому домені fex.net після заяви про припинення роботи. Про це йдеться у повідомленні компанії.

    Відомий сервіс, як і раніше, дозволяє анонімний обмін файлами та їхнє автоматичне конвертування для перегляду та програвання.

    Згідно з повідомленням компанії, завантажені файли зберігаються протягом семи днів. Також є система сповіщення клієнта про час зберігання файлів.

    Окрім того, сервіс дозволяє зареєструвати електронну пошту на домені @fex.net.

    У компанії додають, що цей перелік функцій є базовим і буде розширюватися. Також повідомляється, що користування хмарними сервісами буде платним.

    «Протягом двох місяців будуть реалізовані додаткові можливості файлообміну, включаючи запуск постійного сховища і хмари потокового мовлення. Для перших 100 000 українських користувачів, очікувана вартість зберігання інформації становитиме 1$ за 1 ТБ на місяць», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 16 листопада EX.ua повідомив про припинення роботи. Адміністрація ресурсу заявила, що весь минулий рік на неї чинили тиск, зокрема шляхом прямих погроз і шантажу. 

    Пізніше власники оголосили про продаж домену EX.ua за мільйон доларів.

    Читайте також матеріал «Главкома»: «Адвокат EX.ua Артем Афян: Онлайн-кінотеатри, закриті в Україні, можуть втекти у «ДНР» і «ЛНР»

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