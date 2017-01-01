Файлообмінник EX.ua відновив роботу на новому домені

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Для перших 100 000 українських користувачів очікувана вартість зберігання інформації становитиме 1$ за 1 ТБ на місяць

Сервіс обміну файлами EX.ua запустився на новому домені fex.net після заяви про припинення роботи. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Відомий сервіс, як і раніше, дозволяє анонімний обмін файлами та їхнє автоматичне конвертування для перегляду та програвання.

Згідно з повідомленням компанії, завантажені файли зберігаються протягом семи днів. Також є система сповіщення клієнта про час зберігання файлів.

Окрім того, сервіс дозволяє зареєструвати електронну пошту на домені @fex.net.

У компанії додають, що цей перелік функцій є базовим і буде розширюватися. Також повідомляється, що користування хмарними сервісами буде платним.

«Протягом двох місяців будуть реалізовані додаткові можливості файлообміну, включаючи запуск постійного сховища і хмари потокового мовлення. Для перших 100 000 українських користувачів, очікувана вартість зберігання інформації становитиме 1$ за 1 ТБ на місяць», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 листопада EX.ua повідомив про припинення роботи. Адміністрація ресурсу заявила, що весь минулий рік на неї чинили тиск, зокрема шляхом прямих погроз і шантажу.

Пізніше власники оголосили про продаж домену EX.ua за мільйон доларів.

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