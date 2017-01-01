ФБР консультуватиме українських криміналістів

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МВС і ФБР обговорили можливості ідентифікації та виявлення біометричних даних

Представники міністерства внутрішніх справ України зустрілись з представниками підрозділу глобальних ініціатив Федерального бюро розслідувань США.

Як повідомляє прес-служба МВС, сторони обговорили можливості ідентифікації та виявлення біометричних даних, особливості формування національних баз даних, а також законодавче регулювання цих питань і перспективи співпраці.

«Підкреслюючи свою відкритість та готовність надати необхідне сприяння для вдосконалення відповідної роботи вітчизняних правоохоронних структур, представники американської сторони запропонували, зокрема, розглянути можливість підписання окремої галузевої угоди, проект якої найближчим часом буде надіслано до МВС», — йдеться у повідомленні.