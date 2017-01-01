ФБР має інформацію про співпрацю оточення Трампа з російськими оперативниками - CNN



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники ФБР

Білий дім відмовився від офіційних коментарів з цього приводу

Федеральне бюро розслідувань отримало інформацію, яка свідчить, що соратники президента Трампа могли працювати з російськими оперативниками в процесі оприлюднення інформації, яка зашкодила президентській кампанії Гілларі Клінтон.

Про це повідомляє телеканал СNN із посиланням на джерела в адміністрації.

«Наразі ФБР вивчає цю інформацію, яка включає дані розвідки, інформацію про подорожі, ведення справ, записи телефонних розмов та звіти про особисті зустрічі», - повідомили джерела.

Ця інформація посилює підозри контррозвідки ФБР, що координація між командою Трампа і російськими оперативниками все ж мала місце. При цьому, джерела попередили, що це поки не остаточні висновки, бо розслідування продовжується.

Водночас Білий дім відмовився від офіційних коментарів. Так само у ФБР на офіційному рівні теж ситуацію не коментують, йдеться в матеріалі.

«Бюро вже веде слідство щодо чотирьох колишніх представниках близького оточення Трампа з часів його президентської кампанії - Майкла Флінна, Пола Манафорта, Роджера Стоуна і Картера Пейджа», - нагадує телеканал.

Передусім розслідується їхній зв'язок з представниками російської влади. Всі четверо заперечують незаконні контакти.

За інформацією джерел, однією з перешкод розслідування є те, що контакти оточення Трампа з росіянами припинилися в останні місяці, як тільки питання набуло політичного розголосу. Деякі російські чиновники також змінили свої методи зв'язку, що також ускладнило спостереження, йдеться у матеріалі ЗМІ.

Нагадаємо, видання AP повідомляло, що колишній керівник передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт таємно працював на російського бізнесмена Олега Дерипаску, щоб просувати інтереси президента Росії Володимира Путіна.

«Главком» також повідомляв, що керівник департаменту спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк підтверджує, що ГПУ попросила у Мін'юсту США допомоги в допиті колишнього глави виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Допит Манафорта ГПУ хоче провести в рамках розслідування справи проти екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича.

Джерело: Укрінформ