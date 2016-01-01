ФБР не залучена до розкриття вбивства Шеремета - Аваков

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Арсен Аваков

Аваков заявив, що наступною новиною про розслідування справи Шеремета буде інформація про її розкриття

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що агенти Федерального бюро розслідувань США не залучені до справи з розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета в Україні. Про це він сказав журналістам після урочистого вручення сертифікатів і ключів від квартир 58 родинам військовослужбовців та ветеранів Національної гвардії.

Міністра попросили відповісти, чи працюють представники ФБР в Україні у справі вбивства журналіста Шеремета. «Такі представники (агенти ФБР. - Ред.) не працюють, і, як я вже казав декілька тижнів тому, наступною новиною про розслідування справи Шеремета буде інформація про її розкриття. Ніяких інших новин з цього питання ми не даємо», - заявив Аваков.

Нагадаємо, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

Джерело: УНІАН