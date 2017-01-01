ФБР перевірить зятя Трампа у справі про зв'язки з РФ

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Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа

Правоохоронні органи не мають наміру винести обвинувачення

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США почало щодо зятя президента Дональда Трампа і його старшого радника Джареда Кушнера перевірку у справі про зв'язки з Російською Федерацією.

Про це повідомляє NBC News.

Повідомляється, що Кушнер володіє «значною інформацією», що має відношення до розслідування. Співрозмовники підкреслили, що перевірка щодо зятя Трампа не означає, що правоохоронні органи підозрюють його в чомусь і мають намір винести обвинувачення.

Washington Post, в свою чергу, з посиланням на власні джерела вказує, що інтерес ФБР привернула «серія зустрічей», яку Кушнер провів з банкіром, головою «Внешэкономбанка» Сергієм Горьковим і російським послом Сергієм Кисляком.

Ім'я Джареда Кушнера неодноразово з'являлося в американських ЗМІ в контексті зв'язків нової адміністрації Білого дому з Росією і втручанні Москви в президентські вибори в 2016 році.

Зокрема, 3 березня газета New York Times повідомляла про те, що Кушнер в грудні 2016 року зустрічався з російським послом в США Сергієм Кисляком. Також присутній при тій розмові радник Трампа Майкл Флінн в середині лютого подав у відставку.

Нагадаємо, у Сенаті США почалися слухання у справі про втручання РФ у вибори.

Як очікується, свідчення у справі дадуть 20 осіб, у тому числі і зять президента Джаред Кушнер, який невдовзі відповість на питання сенаторів.