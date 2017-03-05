ФБР просить Мін'юст спростувати заяву Трампа щодо прослуховування

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Заяви президента США дають можливість зробити припущення про незаконні дії ФБР

Директор ФБР Джеймс Комі попросив Міністерство юстиції США публічно спростувати заяву президента країни Дональда Трампа про те, що його телефонні розмови нібито прослуховувалися за розпорядженням екс-президента Барака Обами.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських високопосадовців.

За їх словами, даний крок Комі пояснюється тим, що заяви президента США дають можливість зробити припущення про незаконні дії ФБР.

Як вважає Комі, із бездоказових тверджень Трампа можна зробити висновок про те, що ФБР без дозволу суду встановило пристрої для прослуховування у будівлі «Трамп-тауер», де розташовувався передвиборчий штаб нинішнього президента.

Якщо ж припустити, що ФБР мало судовий ордер, то це означає, що у бюро були серйозні докази зв'язків команди Трампа з Росією.

Однак, Мін'юст, за даними видання, поки не відреагував на звернення Комі. Представники ФБР і Мін'юсту відмовилися від коментарів з даного питання.