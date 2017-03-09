ФБР розслідує зв’язки компанії Трампа та російського «Альфа-банку» - СNN

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Співробітники ФБР

Спецслужба отримала дану інформацію ще чотири місця тому

ФБР розпочало розслідування відносно можливого зв'язку між комп'ютерами Trump Organization, яка належала президенту США Дональду Трампу до його обрання на посаду і російським Альфа-банком, повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела.

Згідно з повідомленням, інформацію про можливий зв'язок між організацією і банком ФБР отримало ще чотири місяці тому, але розслідування було розпочато тільки зараз. До того ж веде його та сама команда, яка займається вивченням можливого впливу Росії на вибори в США. До розслідування залучено також програмістів.

Відзначається, що ФБР вважає підозрілим взаємодію між комп'ютерними серверами організації і банку. Однак на Федеральне бюро розслідувань чекає велика робота, оскільки поки не вдалося встановити, чи був зв'язок «значним», повідомив телеканал.

У ФБР інформацію не коментували, а в Білому домі не відповіли на запит CNN.

«Главком» також повідомляв, що Джон Хантсман, який критикував Обаму за «перезавантаження» відносин з РФ, погодився стати послом США в Росії.