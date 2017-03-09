ФБР розслідує зв’язки компанії Трампа та російського «Альфа-банку» - СNN
- Сьогодні, 06:33
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Спецслужба отримала дану інформацію ще чотири місця тому
ФБР розпочало розслідування відносно можливого зв'язку між комп'ютерами Trump Organization, яка належала президенту США Дональду Трампу до його обрання на посаду і російським Альфа-банком, повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела.
Згідно з повідомленням, інформацію про можливий зв'язок між організацією і банком ФБР отримало ще чотири місяці тому, але розслідування було розпочато тільки зараз. До того ж веде його та сама команда, яка займається вивченням можливого впливу Росії на вибори в США. До розслідування залучено також програмістів.
Відзначається, що ФБР вважає підозрілим взаємодію між комп'ютерними серверами організації і банку. Однак на Федеральне бюро розслідувань чекає велика робота, оскільки поки не вдалося встановити, чи був зв'язок «значним», повідомив телеканал.
У ФБР інформацію не коментували, а в Білому домі не відповіли на запит CNN.
«Главком» також повідомляв, що Джон Хантсман, який критикував Обаму за «перезавантаження» відносин з РФ, погодився стати послом США в Росії.