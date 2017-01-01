Федеральний суд заблокував міграційний закон Трампа

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Указ мав призупинити на 90 днів в'їзд в США громадян шести країн з переважно мусульманським населенням

Федеральний суддя штату Гаваї Деррік Уотсон не дав вступити в силу новому забороні на в'їзд в США громадян шести переважно мусульманських країн, повідомляє Secretflying.com. Суддя задовольнив позов штату щодо призупинення дії підписаного президентом США Дональдом Трампом указу за кілька годин до того, як він повинен був вступити в силу.

У позові, поданому адвокатами, якы представляють штат у федеральному суді в Гонолулу, йдеться, що заборона на в'їзд порушує конституцію США, дискримінуючи людей на підставі їх національної приналежності. Також представники штату стверджували, що через заборону постраждає туризм і скоротиться можливість запрошувати іноземних студентів і працівників.

Новий указ повинен був вступити в силу вранці в четвер. Він мав призупинити на 90 днів в'їзд в США громадян шести країн з переважно мусульманським населенням - Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану, а також призупинити прийом біженців на 120 днів.

У відповідь Трамп звинуватив суддю у перевищенні повноважень і заявив, що буде свою правду у Верховному суді. «Закріплений в Конституції закон дає президенту право тимчасово зупиняти потік мігрантів, якщо він вважає, що це служить національним інтересам нашої країни», - сказав Трамп.

Президент США пообіцяв відстоювати указ «на скільки завгодно високому рівні, аж до Верховного суду».

Трамп мотивував свій указ бажанням не допустити проникнення в країну терористів, але критики назвали запропоновані ним заходи дискримінаційними. Попередній указ Трампа про імміграційну політику був заблокований федеральним судом.

Як відомо, на початку березня Гаваї стали першим штатом, який звернувся до суду з проханням скасувати підписану Трампом заборону. Перша заборона, введена в січні, була скасована окружним судом Сіетла.