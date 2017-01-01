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    Femen проти Ле Пен: активістки протестували у Франції

    • Сьогодні, 17:25
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    Затримана участниця протесту
    Фото: @Silviawsh
    Затримана участниця протесту

    Активістки через свій «голий» протест біля виборчої дільниці в місті Енен-Бомон на півночі Франції були затримані

    Активісток руху Femen затримали у неділю біля виборчої дільниці в місті Енен-Бомон на півночі Франції. Про це зазначається в Twitter руху FEMEN.

    Активістки наділи маски Марін Ле Пен, її батька Жана-Марі Ле Пена, Володимира Путіна і Башара Асада.

    Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працюватимусь до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закриються о 20:00. На виборчих дільницях утворилися черги.

    Голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.

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    Фото @nedatop
    Фото @nedatop
    Фото @nedatop
    Фото @nedatop
    Фото: @Silviawsh
    Фото: @Silviawsh
    Фото: @Silviawsh
    Femen проти Ле Пен: активістки протестували у Франції

    Джерело: Укрінформ

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