Femen проти Ле Пен: активістки протестували у Франції

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Фото: @Silviawsh Затримана участниця протесту

Активістки через свій «голий» протест біля виборчої дільниці в місті Енен-Бомон на півночі Франції були затримані

Активісток руху Femen затримали у неділю біля виборчої дільниці в місті Енен-Бомон на півночі Франції. Про це зазначається в Twitter руху FEMEN.

Активістки наділи маски Марін Ле Пен, її батька Жана-Марі Ле Пена, Володимира Путіна і Башара Асада.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працюватимусь до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закриються о 20:00. На виборчих дільницях утворилися черги.

Голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.

Джерело: Укрінформ